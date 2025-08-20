DOLAR
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde asfalt yüklü kamyon devrildi; İstanbul yönü trafiğe kapandı, araçlar Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:45
Olay ve müdahale

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.

Jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edildi; bölgedeki ekipler olay yerine intikal etti.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sürücüler Abant kavşağı üzerinden D-100 kara yolu istikametine yönlendiriliyor.

Ekipler, devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Gelişmeler hakkında bilgi verilecek.

