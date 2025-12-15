Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Etkili

Geçişte son durum

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bu güzergah, İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Geceden veya sabah saatlerinden itibaren yağmurun yerini kara bırakmasıyla birlikte, karayolları ekipleri harekete geçti. Ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için güzergahta hazır bulunuyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor; yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL İLE ANKARA ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖREN D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR.