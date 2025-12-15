DOLAR
Bolu Dağı'nda D-100'de Kar Yağışı Etkili

Bolu Dağı geçişinde sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta hazır bulunuyor, yağış aralıklarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:38
Geçişte son durum

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bu güzergah, İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Geceden veya sabah saatlerinden itibaren yağmurun yerini kara bırakmasıyla birlikte, karayolları ekipleri harekete geçti. Ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için güzergahta hazır bulunuyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor; yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

