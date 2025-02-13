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Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi: Seyir Zorluğu Artıyor

Bolu Dağı'ndaki kar ve sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:25
Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi: Seyir Zorluğu Artıyor

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi. Bolu kısmındaki Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar aralıklarla devam etti.

Bu güzergah üzerinde sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Bölgede karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı. Ayrıca, Bolu ile Düzce'nin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görülmeye devam etti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi.

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