Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi Sürüyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Görüldü

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkisi dikkat çekti. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde yoğunlaştı.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışıyla birlikte yer yer sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahlarda sürücülerin dikkatli ilerlemeleri gerektiği belirtildi.

Karla Mücadele Ekipleri Görevde

Yol kenarlarında kar biriken bölgelerde ulaşımda büyük bir aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütmeye devam ediyor.