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Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı üzerinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü. Sürücülere dikkatli olmaları hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 13:33
Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis'in Etkileri

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen sağanak yağış ve yoğun sis, görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili bir şekilde hissedilmektedir.

Görüş Mesafesi 25 Mete Düşebilir

Bölgedeki görüş mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin yolda yavaş ilerlemesine yol açtı. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda bilgilendirdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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