Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor

Bolu Dağı'nda, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu kesiminde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreye yaklaşırken, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Bölgede önlemlerini yoğunlaştırmaya başlayan kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, güzergah üzerinde ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı etkisini göstermekte. Sürücüler ve yayalar, yol koşullarına uygun tedbirleri almalılar.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.