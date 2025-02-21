Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yol koşullarını olumsuz etkiliyor. Sürücüler tedbirli olmaya davet ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:23
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor

Bolu Dağı'nda, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu kesiminde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreye yaklaşırken, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Bölgede önlemlerini yoğunlaştırmaya başlayan kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, güzergah üzerinde ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı etkisini göstermekte. Sürücüler ve yayalar, yol koşullarına uygun tedbirleri almalılar.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede...

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede...

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi. Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor
2
İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı
3
Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı
4
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
5
MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
6
Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar
7
İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!