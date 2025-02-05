Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza, Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Alarmı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kazalara yol açmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, 10 aracın karıştığı bir kaza sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, viyadükler mevkiinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan araçlar birbiriyle çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı ve bölgeye hızlıca sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ulaşım Alternatifi

Kazanın ardından, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda ulaşım için Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirmeler yapılıyor. Bu durum, sürücüler için ek bir yolculuk süresi anlamına geliyor.

Kar yağışının etkili olduğu bu bölgede sürücülerin dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları önemle tavsiye ediliyor.