Bolu Dağı Tüneli'ni kullananlara güzel haber: Yenilenerek hizmete açıldı

Trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli artık kullanılabilecek! Yenileme işlemleri bitti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOLU DAĞI TÜNELİ KULLANIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul-Ankara arasında kullanılan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikameti 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılmış olan 23 kilometre yol çalışmalarının bittiğini ve incelemeler sonrasında araç trafiğine açılacağını paylaştı. Bakan Uraloğlu Bolu Dağı Tüneli ile ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatıldı. Tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmış oldu. 3 viyadükte depreme karşı tasarlanan sigorta kutulu 5 genleşme derzi değişimi yapılmış oldu. Derzlerin üstüne sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapıldı. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi için de yenileme çalışmaları yapıldı. 9 Kasım tarihinde araç trafiğine açılacağını duyurmuştuk, bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra 7 Kasım tarihinde trafiğe açılacak.'