Bolu'daki Medikal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Karacasu beldesindeki Büyük Berk Mahallesi'nde bulunan bir medikal fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisiyle birlikte bölgede etkili olan rüzgar alevlerin hızla büyümesine neden oldu. Bu sebeple, fabrika yakınındaki 5 ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Personelin Beslenmesi Sağlandı

Yangın müdahale çalışmalarında, yoğun dumana maruz kalan personele ayran ikram edilerek beslenmeleri sağlandı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam eden fabrikada, büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.