Bolu'daki Müzede Romanlar Davul Keman Eşliğinde Çiftetelli Oynadı

Bolu'da Roman Kültürü Müzede Yaşatıldı

Bolu'da gerçekleştirilen bir müze ziyareti, Roman vatandaşların geleneksel kültürlerini sergilemesine sahne oldu. Bolu Müze Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ve "I. Aşama Eylem Planı" kapsamında, Romanların kültürel miraslarına olan ilgisini artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledi.

Etkinlik ve Katılım

Bolu Genç Roman Derneği'ni ziyaret eden müze yetkilileri, etkinliğe davet ederek Roman vatandaşlar ile buluştu. Katılımcılar, Bolu’nun zengin arkeolojik ve etnografik mirasıyla tanışarak ortak kültürel değerlere dair farkındalık kazandı.

Çiftetelli ile Duygu Dolu Anlar

Müzede bulunan tarihi eserleri inceledikten sonra, davul ve keman çalan Romanlar, müzik eşliğinde çiftetelli oyunuyla etkinliğe renk kattı. Etkinliğe katılan Müze Müdürlüğü çalışanları da bu coşkuya dahil oldu.

Müze Müdürü'nden Açıklama

Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, bu etkinliğin amacını Roman vatandaşların sosyal hayata katılmalarını sağlamak olarak belirtti. Kaya, "Müzelerin sadece eserlerin bulunduğu yerler olmadığını, kültür ve sanatın da yaşandığı mekanlar olduğunu hissettirdik," dedi.

Kültürel Tanıtım ve Geleneksellik

Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Roman vatandaşlarımıza kültürlerimizi tanıtıyoruz. Burada kendi kültürümüzü de ifşa ettik," ifadelerini kullandı. Romanların kültüründe davul ve kemanın önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Demir, "Düğünlerin vazgeçilmezi olan müzik, Romanların bulunduğu her ortamda eğlencenin bir parçasıdır," şeklinde konuştu.

Bolu'da müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar, davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadı.

Bolu'da müze ziyareti gerçekleştiren Roman vatandaşlar, davul ve keman eşliğinde çiftetelli oynadı.