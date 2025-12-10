DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,63 -0,13%
ALTIN
5.738,12 0,45%
BITCOIN
3.915.842,92 1,21%

Bolu Gerede'de Otomobil Bina Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Gerede'de Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi'nde kontrolden çıkan 06 FBR 164 plakalı otomobil bina duvarına çarptı; sürücü Kamil E. yaralandı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:12
Bolu Gerede'de Otomobil Bina Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bolu Gerede'de Otomobil Bina Duvarına Çarptı

Kaza Detayları

Kaza, Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Olayda, Kamil E. yönetimindeki 06 FBR 164 plakalı otomobil hasar alırken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL BİNA DUVARINA...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL BİNA DUVARINA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL BİNA DUVARINA...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi
2
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı
3
Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi
4
Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama
5
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı
6
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi