Bolu Gerede'de Otomobil Bina Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bolu Gerede'de Otomobil Bina Duvarına Çarptı

Kaza Detayları

Kaza, Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Olayda, Kamil E. yönetimindeki 06 FBR 164 plakalı otomobil hasar alırken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

