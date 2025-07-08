Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangını davasının ikinci duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirildi. Yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 133 kişinin yaralanması sonucu aralarında otelin sahipleri ve belediye yetkililerinin de bulunduğu toplamda 32 sanığa yargılama devam ediyor.

İlk Tanıkların Savunmaları Alındı

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra yangında zarar görenler ve hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. İşlemler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedildi. Duruşmanın başında, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel savunma yaptı. Vefat edenlere başsağlığı dileyen Özel, ruhsat tarihleri ve denetim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Yangın Denetim Eksiklikleri Ortaya Çıktı

Otelin muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer, itfaiye denetimi sırasında yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Yangının meydana geldiği sırada alarm verilmediğini ve yangın eğitimi yapılmadığını ifade eden Özer, itfaiye eri İrfan Acar'ın denetimi sırasında tespit edilen eksiklikleri de aktardı. Yangın sırasında kendisinin ve diğer personelin nasıl kurtarıldığını anlattı.

Olaydan Sonra Yaşanan Gelişmeler

Tutuklu muhasebe müdürü Kadir Özdemir, olayın ardından şirket hesaplarının boşaltıldığına dair sorulara yanıt vermediğini belirtti. Özdemir, yangın güvenliği ile ilgili eğitimin verilmediğini ve tatbikat yapılmadığına dair açıklamalarda bulundu. Yangın sonrası hesap hareketlikleri konusunda bilgisi olmadığını dile getirdi.

Duruşmanın devamında, sanıkların ifadeleri ve iddialar karşılıklı olarak değerlendirilecektir. Mahkeme, davanın seyrine göre yeni tanıkların dinlenip dinlenmeyeceğine karar verecek.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde sanık savunmaları alınıyor. Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda), güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde sanık savunmaları alınıyor. Tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda), güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.