Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyünde orman yangını çıktı; ekipler müdahale ediyor, su tankeri takviyesi istendi ve Mengen-Devrek yolu kapatıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:14
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor

Bolu'da Orman Yangını: Mengen Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor

Söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Alevlere karşı kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çevre illerden su tankeri takviyesi istendi. Güvenlik önlemleri kapsamında Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Olay yerindeki müdahale çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

