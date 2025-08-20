Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor

Bolu'da Orman Yangını: Mengen Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
Söndürme çalışmaları sürüyor
Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Alevlere karşı kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Çevre illerden su tankeri takviyesi istendi. Güvenlik önlemleri kapsamında Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Olay yerindeki müdahale çalışmaları devam ediyor.
