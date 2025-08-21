Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altında — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kuzey Bolu'nun Mengen ilçesinde, Kıyaslar köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Olayın ardından bölgeye yoğun soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve zarar gören alan

Söndürme çalışmalarına 5'i Orman Genel Müdürlüğüne, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait olmak üzere 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel katıldı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra ekipler, yangın bölgesinde soğutma ve soğuk nokta çalışmaları yürütüyor.

Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Bölgedeki zaman zaman görülen küçük çaplı alevlenmeler ise ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüyor.

Çıkış nedeni için soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.