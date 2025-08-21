DOLAR
40,94 0%
EURO
47,83 -0,16%
ALTIN
4.396,8 0,19%
BITCOIN
4.660.305,84 0,46%

Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altında — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Kıyaslar köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:34
Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altında — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Bolu Mengen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kuzey Bolu'nun Mengen ilçesinde, Kıyaslar köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Olayın ardından bölgeye yoğun soğutma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve zarar gören alan

Söndürme çalışmalarına 5'i Orman Genel Müdürlüğüne, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait olmak üzere 7 helikopter, 57 araç ve yaklaşık 200 personel katıldı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra ekipler, yangın bölgesinde soğutma ve soğuk nokta çalışmaları yürütüyor.

Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Bölgedeki zaman zaman görülen küçük çaplı alevlenmeler ise ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülüyor.

Çıkış nedeni için soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında...

Bolu'nun Mengen ilçesinde karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
7
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı