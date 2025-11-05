Bolu Mengen'de Sonbahar: Ormanlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanlar sonbaharın sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil tonlarına bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu; renk cümbüşü dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:36
Bolu Mengen'de Sonbahar: Ormanlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Mengen'de Sonbahar Kartpostalları

Bolu'nun ormanları renk cümbüşüyle büyülüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde sonbahar renklerine bürünen ormanlık alanlar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu.

İlçeye bağlı köylerin çevresinde sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar bölgeye gelen ziyaretçileri mest etti.

Ormanlık alanlardaki renk cümbüşü havadan dronla görüntülendi.

Oluşan manzara kartpostallık görüntüler sundu.

MENGEN İLÇESİNDE SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNEN ORMANLIK ALANLAR KARTPOSTALLIK MANZARALAR...

MENGEN İLÇESİNDE SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNEN ORMANLIK ALANLAR KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU.

MENGEN İLÇESİNDE SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNEN ORMANLIK ALANLAR KARTPOSTALLIK MANZARALAR...

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Nazilli'de Gençler 'Komşum Gönüllülük' ile Fazla Yemekleri Paylaşıyor
3
Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde
4
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
5
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
6
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
7
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş