Bolu Mengen'de Sonbahar: Ormanlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Mengen'de Sonbahar Kartpostalları
Bolu'nun ormanları renk cümbüşüyle büyülüyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde sonbahar renklerine bürünen ormanlık alanlar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu.
İlçeye bağlı köylerin çevresinde sarı, turuncu, kırmızı ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar bölgeye gelen ziyaretçileri mest etti.
Ormanlık alanlardaki renk cümbüşü havadan dronla görüntülendi.
Oluşan manzara kartpostallık görüntüler sundu.
