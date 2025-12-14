DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.806.127,88 1,03%

Bondi Plajı'nda Silahlı Saldırı: 10 Ölü, 11 Yaralı

Sydney'in Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı; şüphelilerden biri öldü, diğeri kritik durumda.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:36
Bondi Plajı'nda Silahlı Saldırı: 10 Ölü, 11 Yaralı

Bondi Plajı'nda silahlı saldırı: 10 ölü, 11 yaralı

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan iki kişinin polis olduğunu bildirdi.

Yeni Güney Galler Polisi, olayda etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu açıkladı.

Başbakan Anthony Albanese'den açıklama

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bondi’deki sahneler şok edici ve üzücü. Polis ve acil müdahale ekipleri olay yerinde hayat kurtarmak için çalışıyor. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte. Az önce Avustralya Federal Polisi Komiseri ve NSW Başbakanı ile konuştum. Polis ile birlikte çalışıyoruz ve daha fazla bilgi doğrulandıkça güncellemeler sağlayacağız. Bölgedeki insanları polisin verdiği bilgilere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreci yetkililerce takip ediliyor.

Avustralya’nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı’nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi...

Avustralya’nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı’nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi
2
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası
3
Siirt’te Doğaseverler 14 Aralık’ta Botan Vadisi’nde Suya Girdi
4
Ardahan’da Emniyete 20 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi
5
Sarıyer’de Metruk Binada Yangın: Gökyüzünü Duman Kapladı
6
Bayburt ve Gümüşhane'ye Tarım Yatırımı: Yelpınar Göleti ve Ünlüpınar Barajı
7
Eskişehir’de 10 Gün Haber Alınamayan 74 Yaşındaki Sebahattin K. Evinde Ölü Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama