Bondi Plajı'nda silahlı saldırı: 10 ölü, 11 yaralı

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan iki kişinin polis olduğunu bildirdi.

Yeni Güney Galler Polisi, olayda etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu açıkladı.

Başbakan Anthony Albanese'den açıklama

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bondi’deki sahneler şok edici ve üzücü. Polis ve acil müdahale ekipleri olay yerinde hayat kurtarmak için çalışıyor. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte. Az önce Avustralya Federal Polisi Komiseri ve NSW Başbakanı ile konuştum. Polis ile birlikte çalışıyoruz ve daha fazla bilgi doğrulandıkça güncellemeler sağlayacağız. Bölgedeki insanları polisin verdiği bilgilere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreci yetkililerce takip ediliyor.

