Bondi Plajı'nda Silahlı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda ateş açıldı; 2 kişi gözaltına alındı, en az 10 kişi yaralandı. Polis halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:32
Olay ve güvenlik önlemleri

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydneydeki Bondi Plajında silah sesleri duyuldu. Plajda etrafa ateş açan 2 saldırgan, Avustralya polisi tarafından gözaltına alındı.

Yeni Güney Galler polisi yaptığı açıklamada: "Polis operasyonu devam ediyor ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Olay yerinde bulunan herkes sığınak bulmalı".

Yaralılar ve resmi açıklamalar

Olayda yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, Yeni Güney Galler eyaletinin ambulans servisi, silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin sözcüsü ise, "Bondi’de aktif bir güvenlik durumu olduğunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi’nin verdiği bilgilere uymaya davet ediyoruz" dedi.

