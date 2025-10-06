Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Başladı

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, Foça'da törenle başladı; 21 ülkeden 48 ekip katılıyor. Etkinlik 13 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 21:18
Açılış Töreni

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl yedinci kez ulusal, ikinci kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen törenle başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören kapsamında Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ile yarışmanın tanıtım videoları izlendi.

Katılımcılar ve Amaç

Yarışma, keskin nişancılık alanında farkındalık oluşturmayı, mesleki kültürün gelişimini desteklemeyi ve personelin moral, motivasyon ile kurumsal aidiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik Türkiye'nin de aralarında olduğu 21 ülkeden 48 ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, törende yaptığı konuşmada Boran-7'nin sadece bir yarışma olmadığını; dostluğun, tecrübe paylaşımının ve mesleki mükemmelliğin buluştuğu uluslararası bir etkinlik olduğunu vurguladı. Ertekin, farklı ülkelerden katılan unsurların bilgi paylaşımıyla dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Ertekin, yarışmanın gelişimini anlatırken şunları kaydetti: 'Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması kısa zamanda ulusal bir yarışmanın ötesine geçmiştir. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda dost müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmeye başlanan yarışma küresel bir boyut kazanmıştır. Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasına 20 dost ve müttefik ülkeden 36 unsur, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden toplam 48 keskin nişancı unsuru katılacaktır.'

Program, Etaplar ve Sergi

Yarışma; 'er meydanı', 'gece yaklaşıyor' ve 'büyük kapışma' etaplarından oluşuyor. Etkinlikler yalnızca atış etaplarıyla sınırlı kalmayacak; savunma, havacılık ve güvenlik sanayisi firmalarının son teknolojilerini sergileyeceği tanıtım faaliyetleri de düzenlenecek.

Ertekin, geçen yıl etkinlik ve sergiyi 12 bin kişinin izlediğini, bu yıl daha fazla katılım beklediklerini söyledi. Ayrıca etkinlik süresince başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere halkın yerli ve milli silah sanayisinin ulaştığı teknolojik düzeyi doğrudan görerek bu gelişimin gururunu yaşayacağını ifade etti.

Güncel İşleyiş ve Takvim

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı ve yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarışma kapsamında bugün Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış̧ Alanı'nda sıfırlama atışları gerçekleştirilecek.

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması etkinliği 13 Ekim'e kadar sürecek.

