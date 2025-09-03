DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
48,09 -0,28%
ALTIN
4.727,12 -1,11%
BITCOIN
4.625.073,57 -0,87%

Borneo'da Düşen Endonezya Helikopterinin Enkazı Bulundu

Güney Kalimantan'dan kalkıp 8 dakika sonra kaybolan helikopterin enkazı Borneo'da bulundu; yakınında bir ceset var, diğer 7 kişinin akıbeti belirsiz.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:27
Borneo'da Düşen Endonezya Helikopterinin Enkazı Bulundu

Borneo'da Düşen Endonezya Helikopterinin Enkazı Bulundu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalandıktan 8 dakika sonra iletişimin kesildiği helikopterin enkazına Borneo Adası'nda ulaşıldı. Yetkililer, Kotabaru bölgesindeki havalimanından kalkan, mürettebat dahil 8 kişi taşıyan helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerince enkazın yaklaşık 100 metre yakınında bir ceset bulunduğu, diğer 7 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Operasyon Direktörü Yudhi Bramantyo, helikopterin yanmış olduğunu, içindeki kurbanların sayısını teyit etmek için enkazın sökülmesi gerektiğini belirtti. Direktör Bramantyo, kötüleşen hava koşulları ve karanlık nedeniyle helikopterdekilerin kesin sayısının henüz teyit edilemediğini vurguladı.

Uçuş ve Yolcu Bilgisi

Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetmişti. Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve enkazın detaylı incelemesiyle birlikte olayla ilgili daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor