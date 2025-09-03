Borneo'da Düşen Endonezya Helikopterinin Enkazı Bulundu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalandıktan 8 dakika sonra iletişimin kesildiği helikopterin enkazına Borneo Adası'nda ulaşıldı. Yetkililer, Kotabaru bölgesindeki havalimanından kalkan, mürettebat dahil 8 kişi taşıyan helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerince enkazın yaklaşık 100 metre yakınında bir ceset bulunduğu, diğer 7 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Operasyon Direktörü Yudhi Bramantyo, helikopterin yanmış olduğunu, içindeki kurbanların sayısını teyit etmek için enkazın sökülmesi gerektiğini belirtti. Direktör Bramantyo, kötüleşen hava koşulları ve karanlık nedeniyle helikopterdekilerin kesin sayısının henüz teyit edilemediğini vurguladı.

Uçuş ve Yolcu Bilgisi

Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetmişti. Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve enkazın detaylı incelemesiyle birlikte olayla ilgili daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.