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Borrell: ABD'nin İsrail'e Tanıdığı Süre İnsani Krizi Derinleştirebilir

AB Dış Politika Temsilcisi Borrell, ABD'nin İsrail'e tanıdığı 30 günlük sürenin insan ölümlerini artırabileceğini belirtirken, insani krizin kronikleştiğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:29
Borrell: ABD'nin İsrail'e Tanıdığı Süre İnsani Krizi Derinleştirebilir

İnsani Kriz Derinleşiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail hükümetine Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması için tanıdığı bir aylık sürenin, ölümleri artırabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Brüksel Açıklaması

Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Borrell, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için verdiği 30 günlük sürenin, mevcut koşullar altında "çok fazla insanın ölmesine" yol açabileceğini belirtti ve "Gördüğümüz şey, insani krizin kronikleşmesidir." diye konuştu.

Durumun Ciddiyeti

Borrell, Orta Doğu'daki durumu "felaket" olarak nitelendirerek, "18 bin çocuk yetim kaldı. Lübnan nüfusunun yüzde 20'si ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sadece Lübnan'da 400 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

BM'ye Yönelik Saldırılar

Borrell, ayrıca dün İsrail ordusunun BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef aldığını hatırlatarak, "AB Konseyinin, İsrail güçlerinin UNIFIL'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayacağını umuyorum." dedi.

Borrell, bugün yapılacak toplantıda liderlerin İsrail'in BM'ye yönelik saldırılarını ciddiye almasını beklediğini dile getirirken, "BM, İsrail hükümeti tarafından her cephede saldırıya uğruyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yahudi karşıtı olarak görülüyor, UNRWA terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor ve İsrail topraklarında faaliyet göstermesi yasaklanıyor. Tüm BM sistemi saldırıya uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

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