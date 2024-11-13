Borrell: Avrupa, Trump Dönemi Jeopolitik Değişimlerine Hazırlıklı Olmalı

Trump'ın Seçilmesiyle Değişecek Jeopolitik Gerçekler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından değişen jeopolitik gerçeklere karşı Avrupa'nın hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekti. Borrell, AB'nin savunma politikasını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Brüksel'de Önemli Oturum

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oturumda, ABD seçim sonuçlarının AB-ABD ilişkilerine etkisi ele alındı. AB Komisyonu adına konuşan Borrell, ABD'deki politik değişikliklerin küresel dinamikleri etkileyeceğini ve AB-ABD ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açacağını dile getirdi.

Trump'ın Politikaları ve Güncel Endişeler

Borrell, Trump'ın kampanya süresince verdiği mesajların transatlantik ilişkileri zorlayabileceğini aktararak, göreve başladıktan sonra farklı bir politika izleyebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurdu. Borrell, "Başkan Trump'ın ne gibi adımlar atacağı konusunda spekülasyon yapamam. Ancak bizlerin hazırlanması, sakin ve tetikte olmamız gerektiği önemli. Arabanın farlarına yakalanmış bir geyik gibi olmamalıyız," dedi.

Avrupa'nın Savunma Harcamaları

Borrell, Trump'ın ilk döneminden bu yana Avrupa'nın savunma harcamalarındaki yavaş artışı vurgulayarak, "Trump'ın yeniden seçilmesi, güvenliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini açıkça göstermelidir," ifadelerini kullandı. Borrell, Avrupa'nın yeni jeopolitik gerçeklere uyum sağlaması gerektiğine de dikkat çekti.

Ukrayna ve Savunma Politikaları

Borrell, Trump yönetiminde Ukrayna’ya sağlanan ABD desteğinde olası değişikliklere yönelik endişeleri aktararak, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi ve bu amaçla dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin kullanılmasını önerdi. AB, NATO'ya bağımlı kalmamak için stratejik pusulasını güçlendirerek, Avrupa'nın kendi güvenlik çıkarlarını koruması için gereken adımları atmalıdır.

Milletvekilleri Arasındaki Görüş Ayrılıkları

Oturumda, liberal ve merkez sağdan milletvekilleri, ABD politikasında yaşanabilecek değişikliklere ilişkin endişelerini dile getirerek, Avrupa'nın ekonomik, askeri ve stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundular. Ayrıca, yeni yönetim altında Ukrayna’ya desteğin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Aşırı sağcı milletvekilleri ise Trump'ın seçilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, "ülkenin egemenliğini savunan" Trump'ın Avrupa'ya örnek teşkil etmesi gerektiğini savundular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.