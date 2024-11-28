Borrell'den Son Günde UCM'ye Destek Çağrısı

Borrell: UCM'yi Baltalamayın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevinin son gününde uluslararası topluma Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) destekleme çağrısında bulundu. Borrell, Mahkeme'yi baltalamanın global adalet için tehlikeli olduğunu ifade etti.

Toplantı Öncesi Açıklamalar

Borrell, AB ve Belçika tarafından düzenlenen “İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel Koalisyon” girişiminin ikinci toplantısı öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu. Görevi Kaja Kallas'a devretmeden önce bu toplantının önemine dikkat çekti. “Bu toplantıyı yapmadan Brüksel'dekih işimden ayrılmak istemedim. Yarın ayrılıyorum, ancak iki devletli çözümü destekleyen herkesin sıkı çalışmaya devam etmesini rica ediyorum” dedi.

Orta Doğu'daki İstikrarsızlık

Borrell, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Avrupa'yı derinden etkileyebileceğini belirtti. “Uluslararası toplumun tüm üyelerine ve özellikle AB üyelerine bir çağrı yapmak istiyorum: UCM'yi baltalayamayız. Küresel adalet ve hesap verebilirlik için bu çok önemlidir” ifadesini kullandı. Mahkeme'ye destek verilmediği takdirde, UCM'nin etkili olamayacağını vurguladı.

UCM'nin Kararları ve Destek İhtiyacı

UCM, 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Ancak bazı AB ülkeleri ve uluslararası toplumdan, Mahkeme'yi desteklemeyecekleri yönünde açıklamalar gelmişti.

İki Devletli Çözüm girişimi ise 26 Eylül'de AB ve Suudi Arabistan tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında başlatılmıştı. İlk toplantı ise 30-31 Ekim tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.