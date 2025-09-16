Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 14 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar ve yapay yükselişlere ilişkin tespitler yapıldı. Bu tespitler sonrasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma ve şüpheliler

Başsavcılık açıklamasına göre, işlem gören sermaye piyasası araçlarında görülen ani fiyat ve işlem hacmi değişimleri küçük yatırımcıların zararına yol açtı. Gözaltı kararı verilenler arasında Işık Ökte ile Investco Holding yetkilileri bulunuyor.

Emniyet operasyonu ve adli süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine sevk edildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden akladığı değerlendirilen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

İlgili kurumların incelemesi

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma ile ilgili işlemler ve incelemeler devam ediyor.