Boşanma Davalarının Uzaması Yeniden Evliliği ve Gelecek Planlamasını Engelliyor

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı uyarıyor

HALİL İBRAHİM MEDET - Boşanma davalarının bazı ihtilaflar nedeniyle yıllarca sonuçlanmaması, tarafların yeniden evlenme kararını ve geleceğe dair planlarını doğrudan etkiliyor. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, AA muhabirine davaların uzamasının toplumsal ve bireysel sonuçlarını değerlendirdi.

Şamlı, geciken dava sonuçlarının toplumda adaletsizlik duygusunu yaydığını vurgulayarak, "Dava uzun sürdüğü için insanlar geleceğini planlayamıyorlar. Eğer eşlerden bir tanesi evlenmek istiyorsa buna ilişkin bir faaliyette bulunamıyor. Bir hayat kurmak, yeni bir düzen kurmak istiyorsa boşanma davası neticelenmediği için buna ilişkin bir planlama yapamıyor." dedi.

Uzayan davaların özellikle kadınlar için ek sağlık ve hayat riski doğurduğunu belirten Şamlı, yaş ilerledikçe yeniden evlenmede "riskli gebelik" gibi sorunların ortaya çıkabildiğini söyledi. Ayrıca, genel olarak bütün davaların muhakeme sürecinin uzamasının adaletsiz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Şamlı, boşanma davalarında 5 farklı ihtilaf bulunduğunu; bunlardan birinde bile uzlaşma sağlanmazsa bütün davanın geciktiğini anlatarak şu örnekleme ve uyarıda bulundu: "Bir boşanma davasında mesela çeşitli ihtilaflar olur. Bunlardan bir tanesi boşanmanın kendisidir. Öbürleri nafakadır, velayettir, manevi tazminattır, maddi tazminattır. Taraflar işte bu saydığım beş kalemden dördünde anlaşsalar ama bir tanesinde anlaşamasalar o anlaştıkları dört ihtilaf da anlaşamadıkları bir ihtilafı bekliyor. Diyelim ki o ihtilafın çözümü eğer 10 yıl devam ediyorsa boşanma davasının tamamı yani anlaştıkları hususlar da 10 yıl sonra çözülmüş oluyor."

Bu soruna çözüm üretmek amacıyla İstanbul 2 Nolu Baro olarak bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Şamlı, teklifin tarafların anlaştığı konularda mahkemenin davayı kabul etmesini, anlaşmazlık bulunan hususları tefrik ederek ayrı dosyada sürdürmesini öngördüğünü söyledi. Böylece anlaşan tarafların hayatlarını yeniden planlamasına imkan sağlanacağı vurgulandı.

Şamlı, ayrıca boşanma sürecinde tarafların sadakat hükmüne uyma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Boşanma davası devam ederken tarafların sadakat hükmüne de uyma zorunluluğu var. Yani bir başkasıyla, evlilik maksadıyla, görüşemezler, arkadaş olamazlar. Bu anlamda bir faaliyette bulunamazlar. Eğer bulunurlarsa bu boşanma sürecinde olduğu eş açısından bir sadakatsizlik, evlilik birliği açısından bir sadakatsizlik oluşturuyor. Bu anlamda şikayetler de söz konusu olabiliyor." dedi.

Şamlı, davaların makul sürede sonuçlanmasının ülkenin nüfus artışı ve sosyal politikalar bağlamında da önem taşıdığını belirterek, bazı tarafların yavaşlatmayı kendi menfaatine gördüğünü, bunun üzerine avukatların da etik ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili son olarak şu uyarıyı paylaştı: "Avukatlar sonuç itibarıyla müvekkillerinin çizdiği sınırlar içerisinde de hareket etmek zorunda. Eğer müvekkillerinin dedikleri avukatların adalet duygusuna aykırıysa o zaman avukatın önünde bir tek seçenek kalıyor; davadan istifa etmek. Dolayısıyla taraflardan bir tanesi davanın uzatılmasını kendi menfaatine görüyor da davanın uzatılmasını talep ediyorsa avukat davayı bırakabilir. Aslında bu talep avukatın veya toplumun menfaatine değildir."

İstanbul 2 Nolu Baro tarafından hazırlanan düzenleme, mahkeme sürecinin parçalara ayrılarak hızlandırılmasını ve tarafların uzlaştığı konularda yaşamlarını düzenleyebilmesini amaçlıyor.