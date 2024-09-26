Bosna Hersek'te Alıkonan Türk Vatandaşı Deniz Eliş'e Ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Türk vatandaşı Deniz Eliş'e ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne intikalinin sağlandığını belirtti.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Bakanlık, Destek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Ayrıca, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği ifade edildi. Eliş'in ailesine de durumu hakkında bilgiler verildi.