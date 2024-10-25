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Bosna Hersek'te Karakolda Bıçaklı Saldırı: Bir Polis Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Bosna Hersek'te bir karakolda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybederken, bir diğeri ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:55
Bosna Hersek'te Karakolda Bıçaklı Saldırı: Bir Polis Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Bosna Hersek'te Bıçaklı Saldırı Olayı

Bosna Hersek'in Una-Sana Kantonu'na bağlı Bosanska Krupa şehrinde bir polis karakolunda bıçaklı bir saldırı gerçekleştirildi. Olay sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanı Adnan Beganovic, saldırının detaylarını açıkladı. 15 yaşında olduğu belirlenen bir şüpheli, karakolda görevlilere bıçakla saldırıda bulundu.

Beganovic, yaşanan olayda bir polisin hayatını kaybettiğini ve yaralanan polisin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Gözaltı İşlemleri

Saldırıyı düzenleyen zanlının olay sonrası gözaltına alındığı bildirildi. Yerel güvenlik güçleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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