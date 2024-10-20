Bosna Hersek'te Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Yerel Seçimler Yapılıyor

Bosna Hersek'te Yerel Seçimler Yeniden Yapılıyor

Bosna Hersek'te, 4 Ekim tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenen yerel seçimler, 27 kişinin yaşamını yitirdiği bölgelerde bugün yapılıyor. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic gibi selden etkilenen 4 belediyede, toplam 54 bin 379 kayıtlı seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Seçim Süreci Nasıl İşliyor?

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), sel felaketi nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar için yeni sandık merkezleri oluşturduğunu duyurdu. Seçmenler, yerel saatle 07.00'den 19.00'a kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Ülkede, daha önce 6 Ekim'de gerçekleştirilen yerel seçimler bu sebeplerle iptal edilmişti. Bugünkü seçimler, yerel yönetimlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.

Bosna Hersek'te, 6 Ekim 2024'te yapılan yerel seçimin yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendiği 4 belediyede, halk sandık başına gitti. Kiseljak, Kresevo, Fojnica ve Konjic'te kayıtlı 54 bin 379 seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için oylarını kullandı.