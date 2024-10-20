Bosna Hersek'te Yeni Türkçe Sınıfı Açıldı

İnfakta Birlik Derneği, Bosna Hersek'te Türkçe Eğitime Adım Attı

İnfakta Birlik İnsani Yardım Derneği, Bosna Hersek’in Bugojno şehrinde yeni bir "Türkçe Sınıfı" açarak Türkçe eğitimine katkıda bulundu.

Projenin Detayları

Dernekten yapılan açıklamada, Balkanlar ve diğer ülkelerde çeşitli insani yardım projeleri yürüten İnfakta Birlik Derneği'nin, Bugojno'daki Bristovi İlköğretim Okulunda "Türkçe Sınıfı" projesini başlattığı belirtiliyor. Bu yeni sınıf, öğrencilere Türkçe ders alma imkanı sunarken, aynı zamanda Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyacak.

Açılış Töreninde Heyecan Verici Anlar

Açılış töreninde konuşan İnfakta Birlik Derneği Başkanı Hasan Bilici, Türkçenin Bosna Hersek’teki ikinci dil olarak güçlenmesini arzuladıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Modern Türkçe sınıfları oluşturarak Bosna Hersek'teki her kentin bir köyünde Türkçe dil sınıfı açmayı hedefliyoruz."

Törende öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şiirler okuyup şarkılar söylediler. Bu etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı ve Türkçe eğitimine olan ilginin göstergesi oldu.