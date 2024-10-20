DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.325.390,41 -0,26%

Bosna Hersek'te Yeni Türkçe Sınıfı Açıldı

İnfakta Birlik Derneği, Bosna Hersek’te Türkçe eğitimi için yeni bir sınıf açtı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:29
Bosna Hersek'te Yeni Türkçe Sınıfı Açıldı

İnfakta Birlik Derneği, Bosna Hersek'te Türkçe Eğitime Adım Attı

İnfakta Birlik İnsani Yardım Derneği, Bosna Hersek’in Bugojno şehrinde yeni bir "Türkçe Sınıfı" açarak Türkçe eğitimine katkıda bulundu.

Projenin Detayları

Dernekten yapılan açıklamada, Balkanlar ve diğer ülkelerde çeşitli insani yardım projeleri yürüten İnfakta Birlik Derneği'nin, Bugojno'daki Bristovi İlköğretim Okulunda "Türkçe Sınıfı" projesini başlattığı belirtiliyor. Bu yeni sınıf, öğrencilere Türkçe ders alma imkanı sunarken, aynı zamanda Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyacak.

Açılış Töreninde Heyecan Verici Anlar

Açılış töreninde konuşan İnfakta Birlik Derneği Başkanı Hasan Bilici, Türkçenin Bosna Hersek’teki ikinci dil olarak güçlenmesini arzuladıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Modern Türkçe sınıfları oluşturarak Bosna Hersek'teki her kentin bir köyünde Türkçe dil sınıfı açmayı hedefliyoruz."

Törende öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şiirler okuyup şarkılar söylediler. Bu etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşattı ve Türkçe eğitimine olan ilginin göstergesi oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Orman Temizliği Etkinliği'ne Katıldı
2
Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü
3
Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
4
Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı
5
Yenidoğan Çetesinin Hemşirelerinin Etkin Pişmanlık Talepleri
6
Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti
7
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’