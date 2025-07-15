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Bosna Hersek'te 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli Düzenlendi

Saraybosna'da, 15 Temmuz'un önemini vurgulayan 'Zaferin Adı Türkiye' paneli, önemli katılımlarla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:46
Bosna Hersek'te 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli Düzenlendi

Bosna Hersek'te 'Zaferin Adı Türkiye' Paneli Düzenlendi

Saraybosna'nın Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İletişim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" paneli büyük ilgi gördü.

Panele, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Komsic’ten Anlamlı Vurgular

Komsic, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk halkı için taşıdığı önemi ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türk halkı, demokrasi ve iradesini savunma konusunda büyük bir cesaret göstermiştir." dedi. Ayrıca, Türk halkının direnişinin hayranlık uyandırıcı olduğunu belirtti ve Bosna Hersek’in de bu durumdan ders alması gerektiğinin altını çizdi.

Zvizdic: FETÖ Korkak Bir Girişimdi

Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirilen "hain ve korkak bir girişim" olduğunu ifade etti. Zvizdic, Türk milletinin her zaman meşru kurumsal yapısının yanında duracaklarını ve Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Akseki: FETÖ’nün Gerçek Yüzü

Büyükelçi Akseki, FETÖ'nün 1970'lerde eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olarak tanıtıldığını ancak zamanla bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti. "FETÖ, tarihte eşine ender rastlanan bir terör örgütü olarak uluslararası boyutta gizli hücrelere sahiptir" dedi.

Panelin İçeriği ve Önemli Görüşler

Panel, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Veysel Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Eski Ankara Büyükelçisi Adis Alagic ve Zenica Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Enis Omerovic, 15 Temmuz'un anlamını ele aldı. Omerovic, darbe girişimini uluslararası hukuk açısından değerlendirdi ve devletin kendini koruma hakkının önemine vurgu yaptı.

Türk Medyasının Rolü

Muamer Tinjak, 15 Temmuz'daki direnişin Türk medyası tarafından nasıl değerlendirildiğini anlattı. Türk gazetecilerin o gün sadece muhabir değil, aynı zamanda demokrasinin savunucusu olduğunu belirtti.

Anma Etkinlikleri ve Dua

Panelin ardından, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçilikten sonra Kovaçi Şehit Mezarlığı'na geçilerek şehitler için dua edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Kovaçi Şehit Mezarlığı ve tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Kovaçi Şehit Mezarlığı ve tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde dua programı düzenlendi.

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