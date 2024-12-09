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Bosna Hersek'ten Isparta'daki Helikopter Kazası için Başsağlığı Mesajı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:56
Bosna Hersek'ten Isparta'daki Helikopter Kazası için Başsağlığı Mesajı

Bosna Hersek Savunma Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Isparta'da gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Helez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziyelerimi ilettim. Dualarımız hayatını kaybeden askerlerle birlikte. Bugün meydana gelen kaza, pilotluğun ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu gösterdi," ifadelerini kullandı.

Kazada Yaralanma Olmadı

Düşen helikopterin havada temas ettiği diğer askeri helikopterde, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin bulunduğunu belirten Helez, "Askerimiz eğitim için Türkiye'de bulunuyordu. Kazanın ardından olay yeri yakınında güvenli iniş yapan helikopterin içerisinde bulunan Bosna Hersekli asker yara almadan kurtuldu," şeklinde açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

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