Bozay Kopenhag'da AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlenen AB Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin AB işlerinden sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre toplantıda üyelik ve üyelik öncesi entegrasyon süreçleri ele alındı.

Bozay-Romanya Görüşmesi

Toplantı kapsamında Bozay, Romanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clara Staicu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.