Bozbey: Bursa’nın Geleceği İçin Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iklim krizi ve artan su stresi karşısında su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Bursa’nın geleceği için sürdürülebilir su yönetiminin ortak akılla ele alınması gerektiğini söyledi.

Çalıştayda kimler vardı?

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mimar ve Mühendisler Grubu ve DSİ Bölge Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "Bursa Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı", Movenpick Hotel’de ilçe belediye başkanları, kamu kurumları, akademisyenler, meslek odaları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İklim krizi ve acil uyarılar

Açılış konuşmasında Başkan Bozbey, su yönetimi çalışmalarının yerel ve genel yönetim iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Dünyanın ciddi bir iklim krizi yaşadığını, mevsim ve yağış rejimlerindeki değişikliğin artık yakından hissedildiğini söyleyen Bozbey, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün verilerine göre 2050 yılındaki dünya sıcaklığına 2025’in Temmuz ayında ulaşıldığını aktardı.

Türkiye ve Bursa için risk tablosu

Bozbey, uluslararası çalışmaların kullanılabilir su miktarının son iki yılda yüzde 10 azaldığını gösterdiğini ifade etti. Ülkenin yüzde 88’inin çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğu, kişi başına düşen mevcut su miktarının 1519 metreküp olduğu ve nüfus artışıyla bunun 2030'da 1200, 2040'da 1116, 2050'de 1069 metreküpe düşmesinin beklendiğini belirterek, “Türkiye, su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelebilir” uyarısında bulundu. Ayrıca Birleşmiş Milletler raporlarına atıfla Dünya'nın küresel su iflası sürecine girdiğini söyledi.

Bursa'daki durum ve tedbir çağrısı

Başkan Bozbey, Bursa’da son bir yılda barajlardaki su miktarının yaklaşık %30 azaldığını, bilim insanlarının raporuna göre 2026 yazının 2025’ten daha sıcak geçeceğini ve 1,5 dereceye yakın bir artış yaşanacağını aktardı. Bursa ovasında su seviyesinin 250 metrenin altına indiğini belirterek, “Suyu asla siyaset malzemesi yapmamalıyız. Tam tersine suyu nasıl koruyacağımızı, gelecek yıllarda nasıl su sorunu yaşamayacağımızı hep birlikte konuşmalıyız” dedi.

Çınarcık Barajı'na dikkat çeken Bozbey, baraj yapılmamış olsaydı Bursa’nın bugün daha zor durumda olabileceğini, Çınarcık Barajı'nın kent için en büyük havzaya sahip olduğunu ve bu havzalarda maden arama işlemlerine karşı olduklarını belirtti: “Her açılan ocağın suyumuzu kirlettiğinin farkındayız. Hatta suyun ve Bursa’nın geleceği için bu havzada maden faaliyeti yapan kurumların izinlerinin iptal edilmesinin doğru olacağına inanıyoruz.”

Çözüm önerileri: Yeni paradigma ve altyapı yatırımları

Bozbey, su kaynaklarının korunması için gri su kullanımı ve yeraltı su kullanımının sıkı takibine vurgu yaptı. Kayıp-kaçakla mücadeleyi bir sorumluluk olarak gördüklerini, akıllı altyapı sistemleri, SCADA uygulamaları, anlık izleme ve erken uyarı mekanizmalarını kent genelinde yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Kent planlamasından altyapıya, yeşil alanlardan sanayi bölgelerine kadar suya duyarlı bir kent anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Bozbey, Bursa’nın bir üretim ve sanayi kenti olduğunu kabul ederek üretim ile su arasında yeni bir denge kurulması gerektiğini ifade etti.

Tarım, sanayi ve su verimliliği

Bozbey, su kullanım dağılımına dair şu verileri paylaştı: Tarımda yaklaşık %70, sanayide %15, konutlarda %15. Tarımdaki vahşi sulamayı sonlandırıp modern sulama tekniklerini hayata geçirmek gerektiğini vurguladı ve “Geri kazan, yeniden değerlendir” anlayışı ile atık su arıtma tesislerini bir kaynak yönetim süreci olarak ele aldıklarını söyledi.

Çalıştayın hedefi ve katılımcı mesajları

Çalıştayın her fikrinin Bursa’nın su yol haritasına katkı sağlayacağını belirten Bozbey’in yanı sıra, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da suyun medeniyetlerin merkezinde olduğuna dikkat çekerek çalıştay sunumlarının yol haritasına dönüşmesini temenni etti.

Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise etkili su yönetimi ile susuzluk sorununun önlenebileceğini ifade etti. Çalıştay, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarının konuşmalarının ardından uzman konuşmacıların oturumlarıyla devam etti.

