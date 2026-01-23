Vali Gül: 100 Bin Çocuğa Sıcak Yemek Hedefi — 'Gönülden Bir Öğün'

Vali Gül: 100 Bin Çocuğumuza Sıcak Yemek Ulaştırmayı Hedefliyoruz

İstanbul Valiliği himayesinde hayata geçirilen 'Gönülden Bir Öğün' projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim öğretim yılı boyunca okulda beslenme desteği sağlanacak. Proje, İstanbul Çocukları Vakfı yürütücülüğünde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Projenin kapsamı

Program kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları arasından belirlenen öğrencilere, başta öğle yemeği olmak üzere temel beslenme ihtiyaçlarını okul ortamında karşılayabilmeleri amacıyla İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim öğretim yılı boyunca aylık maddi destek sağlanacak.

Vali Davut Gül'ün açıklamaları

Şişli’de düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, '2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul’da dezavantajlı kişilere toplam 22 milyar liralık sosyal destek sağladı' bilgisini paylaştı. Gül, yerel ölçekte yaklaşık 1 ila 1,5 milyar liralık kaynak oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 'Tüm bu çalışmaların temel amacı; çocuklarımızın boşlukta kalmaması, suça sürüklenmemesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerle tek bir çocuğu dahi geride bırakmamaktır' dedi.

Hedef ve kaynak dağılımı

Vali Gül, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: '100 bin çocuğumuza sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz.' Bu kapsamda 20 bin öğrencinin yemek ihtiyacı İstanbul Valiliği tarafından karşılanacak. Geriye kalan 80 bin çocuğun yemek ihtiyacı ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte karşılanması planlanıyor.

Uygulama detayları

Proje kapsamında belirlenecek öğrencilere bir kart verilecek ve 'Öğrencilerimizin hesaplarına aylık 2 bin lira yatırılacak.' Vali Gül, desteğin yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılacağını vurgulayarak, tespit sürecinin ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla, şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılacağını ifade etti. Kartlara bakiyeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yüklenecek ve uygulama, öğrencileri rencide etmeyecek şekilde yürütülecek.

Okul devamsızlığı, beslenme ve sağlık hedefleri

Gül, projenin amaçları arasında ekonomik nedenlerle okula gitmeyen ya da devamsızlık yapan öğrencilerin yemek sorununu ortadan kaldırmak ve çocukların okul saatlerinde dışarıda bulunmalarını engellemek olduğunu söyledi. Ayrıca, sıcak yemek uygulamasıyla çocukların fast food alışkanlığının azaltılması ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tanıtım programı ve diğer projeler

Tanıtım programı, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından verilen mini konser ile başladı. Vali Gül, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları, Kardeş Aile ve İstanbul Valiliği Ödevevi projeleri başta olmak üzere devam eden sosyal projelere de değindi. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programa katılanlar

Programa; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

