Vali Gül: Gönülden Bir Öğün ile 100 Bin Çocuğa Sıcak Yemek Hedefi

İstanbul Valiliği'nin Gönülden Bir Öğün projesiyle 100 bin çocuğa sıcak yemek sağlanacak; aylık destek kartla yalnızca okul kantinlerinde kullanılacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:24
Vali Gül: Gönülden Bir Öğün ile 100 Bin Çocuğa Sıcak Yemek Hedefi

Gönülden Bir Öğün tanıtıldı: Hedef 100 bin çocuğa sıcak yemek

İstanbul Valiliği himayesinde hayata geçirilen Gönülden Bir Öğün projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim öğretim yılı boyunca okulda beslenme desteği sağlanacak. Proje, İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle yürütülecek.

Vali Davut Gül'ün açıklamaları

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 100 bin çocuğumuza sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza bir kart verilecek. Öğrencilerimizin hesaplarına aylık 2 bin lira yatırılacak. Bu destek yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabilecek.

Vali Gül, sosyal desteklere ilişkin olarak, 2025 yılına dair rakamları paylaşarak şunları söyledi: 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul’da dezavantajlı kişilere toplam 22 milyar liralık sosyal destek sağladı. Yerel ölçekte ise yaklaşık 1 ila 1,5 milyar liralık kaynak oluşturarak bu desteklere katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Gül, tüm çalışmaların amacını şu sözlerle özetledi: Tüm bu çalışmaların temel amacı; çocuklarımızın boşlukta kalmaması, suça sürüklenmemesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerle tek bir çocuğu dahi geride bırakmamaktır.

Projenin kapsamı ve hedefler

Vali Gül, projenin hedef ve kapsamına dair şu bilgileri paylaştı: Şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ikili eğitim oranını %26 seviyelerine düşürdüklerini ve amacın bu oranı tamamen sıfırlamak olduğunu vurguladı. İkili eğitimin azalmasıyla öğrencilerin okulda daha fazla vakit geçirdiğini, bunun da öğle saatlerinde okulda kalmayı gerekli kıldığını belirtti.

Projeyle ilgili sayısal hedefler şu şekilde aktarıldı: Yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin yüzde 4100 bin çocuğa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 20 bin öğrencinin yemek ihtiyacı İstanbul Valiliği tarafından karşılanacak. Kalan 80 bin çocuğun yemek ihtiyacı ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile karşılanması planlanıyor.

Uygulama yöntemi ve faydaları

Dezavantajlı çocukların tespitinde her ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları esas alınacak; ailelerin gelir durumları kayıt altında tutularak şeffaf ve objektif bir tespit sistemi uygulanacak. Belirlenen öğrencilere verilecek kartlara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bakiye yüklenecek.

Vali Gül, uygulamanın amaçlarını şu şekilde sıraladı: temel hedef okul devamını sağlamak, okul saatleri içinde dışarıda bulunmayı önlemek ve her çocuğun okul ortamında sıcak yemek yiyebilmesini temin etmek. Böylece ekonomik nedenlerle okula gitmeyen ya da devamsızlık yapan çocukların yemek sorunu ortadan kaldırılarak devamsızlığın azaltılması hedefleniyor.

Sağlık ve beslenme hedefleri

Projenin bir diğer hedefi, çocukların fast food alışkanlığını azaltmak ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlamak. Vali Gül, 2 milyon 800 bin öğrenciden bırakın yüzde birini, binde birini dahi gözden kaçırmamayı gerektiğini vurgulayarak sorumluluk bilinciyle hareket edildğini ifade etti.

Diğer sosyal projeler ve program katılımcıları

Vali Gül, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları, Kardeş Aile ve İstanbul Valiliği Ödev evi projeleri başta olmak üzere devam eden sosyal projelere de değindi. Program, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseri, proje tanıtım video gösterimi ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI TARAFINDAN İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM...

İSTANBUL VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI TARAFINDAN İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İSTANBUL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE "GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.

İSTANBUL VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, İSTANBUL ÇOCUKLARI VAKFI TARAFINDAN İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin En Büyük Hayvan Pazarı Şarkışla'da Kar Nedeniyle Kapatıldı
2
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
3
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
4
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
5
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
6
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
7
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları