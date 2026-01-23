Vali Gül: Gönülden Bir Öğün ile 100 Bin Çocuğa Sıcak Yemek Hedefi

Gönülden Bir Öğün tanıtıldı: Hedef 100 bin çocuğa sıcak yemek

İstanbul Valiliği himayesinde hayata geçirilen Gönülden Bir Öğün projesiyle, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim öğretim yılı boyunca okulda beslenme desteği sağlanacak. Proje, İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle yürütülecek.

Vali Davut Gül'ün açıklamaları

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 100 bin çocuğumuza sıcak yemek ulaştırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza bir kart verilecek. Öğrencilerimizin hesaplarına aylık 2 bin lira yatırılacak. Bu destek yalnızca okul kantinlerinde sıcak yemek için kullanılabilecek.

Vali Gül, sosyal desteklere ilişkin olarak, 2025 yılına dair rakamları paylaşarak şunları söyledi: 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul’da dezavantajlı kişilere toplam 22 milyar liralık sosyal destek sağladı. Yerel ölçekte ise yaklaşık 1 ila 1,5 milyar liralık kaynak oluşturarak bu desteklere katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Gül, tüm çalışmaların amacını şu sözlerle özetledi: Tüm bu çalışmaların temel amacı; çocuklarımızın boşlukta kalmaması, suça sürüklenmemesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerle tek bir çocuğu dahi geride bırakmamaktır.

Projenin kapsamı ve hedefler

Vali Gül, projenin hedef ve kapsamına dair şu bilgileri paylaştı: Şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ikili eğitim oranını %26 seviyelerine düşürdüklerini ve amacın bu oranı tamamen sıfırlamak olduğunu vurguladı. İkili eğitimin azalmasıyla öğrencilerin okulda daha fazla vakit geçirdiğini, bunun da öğle saatlerinde okulda kalmayı gerekli kıldığını belirtti.

Projeyle ilgili sayısal hedefler şu şekilde aktarıldı: Yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin yüzde 4100 bin çocuğa sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 20 bin öğrencinin yemek ihtiyacı İstanbul Valiliği tarafından karşılanacak. Kalan 80 bin çocuğun yemek ihtiyacı ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayırseverler, kurumsal firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile karşılanması planlanıyor.

Uygulama yöntemi ve faydaları

Dezavantajlı çocukların tespitinde her ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları esas alınacak; ailelerin gelir durumları kayıt altında tutularak şeffaf ve objektif bir tespit sistemi uygulanacak. Belirlenen öğrencilere verilecek kartlara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bakiye yüklenecek.

Vali Gül, uygulamanın amaçlarını şu şekilde sıraladı: temel hedef okul devamını sağlamak, okul saatleri içinde dışarıda bulunmayı önlemek ve her çocuğun okul ortamında sıcak yemek yiyebilmesini temin etmek. Böylece ekonomik nedenlerle okula gitmeyen ya da devamsızlık yapan çocukların yemek sorunu ortadan kaldırılarak devamsızlığın azaltılması hedefleniyor.

Sağlık ve beslenme hedefleri

Projenin bir diğer hedefi, çocukların fast food alışkanlığını azaltmak ve obeziteyle mücadeleye katkı sağlamak. Vali Gül, 2 milyon 800 bin öğrenciden bırakın yüzde birini, binde birini dahi gözden kaçırmamayı gerektiğini vurgulayarak sorumluluk bilinciyle hareket edildğini ifade etti.

Diğer sosyal projeler ve program katılımcıları

Vali Gül, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları, Kardeş Aile ve İstanbul Valiliği Ödev evi projeleri başta olmak üzere devam eden sosyal projelere de değindi. Program, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseri, proje tanıtım video gösterimi ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

