TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide ile Küresel Öğrenme ve Hizmet Kalitesini Güçlendiriyor

TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişimi güçlendiriyor

TAV İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen program, 20 ülke ve 70 lokasyondaki operasyonları kapsıyor. Program; yüz yüze eğitimler, çalışanların bir araya geleceği buluşmalar ve düzenli çevrim içi oturumlarla tamamlanarak hizmet kalitesinde sürekli gelişim sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen havalimanı misafirperverliği hizmet sağlayıcılarından TAV İşletme Hizmetleri (TAV OS), Forbes Travel Guide’ın misafir deneyimi eğitim ve kalite danışmanlık birimi ATELIER CX ile kurduğu stratejik iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişim yolculuğunu yeni bir aşamaya taşıyor.

Mevcut eğitim ve hizmet kültürü programlarını temel alan bu iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonlarında hizmet mükemmeliyeti, insan odaklı yaklaşım ve tutarlılığı küresel ölçekte güçlendirme hedefinin yeni bir fazını temsil ediyor.

Aude Ferrand, TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak iş birliğine ilişkin şunları belirtti: "Halihazırda oluşturduğumuz güçlü temeller üzerine inşa edilen bu yeni dönemde hizmet kültürümüzü pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ATELIER CX ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, misafir deneyiminin gerçek değerini havalimanına taşımamıza katkı sağlarken, küresel operasyon ağımız geneline yayılan kalite standartları oluşturmamıza imkan tanıyor."

ATELIER CX ile yürütülen çalışma, küresel ölçekte kabul gören misafir deneyimi ve hizmet kalitesi metodolojilerinin havalimanı ortamına entegre edilmesini, hizmet standartlarının uyumlandırılmasını ve ileri seviye yetkinlik geliştirme programlarının hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin mevcut öğrenme ve gelişim ekosistemini daha da güçlendirerek operasyonel mükemmeliyeti ve deneyimsel öğrenmeyi destekliyor.

ATELIER CX, Forbes Travel Guide’ın danışmanlık ayağını oluşturan birim olarak yaklaşık 20 yıllık birikimiyle lüks tüketim, havacılık, moda gibi sektörlerde müşteri deneyimi mükemmeliyeti üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirket, hizmet kalitesi standartlarının geliştirilmesi, özelleştirilmiş eğitim programları ve ölçümlemeyle sürekli gelişim imkânları sunuyor.

Üç ayaklı küresel öğrenme ve gelişim çerçevesi

Ortak Hizmet Kültürü ve Misafirperverlik Yaklaşımı

İş birliği, empati, saygı, kapsayıcılık ve insani bağlar üzerine kurulu ortak bir hizmet kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, farklı bölgelerdeki yerel dinamikler ve kültürel hassasiyetler gözetilerek uyarlanacak.

Hizmet Mükemmeli̇yeti ve Küresel Standartlar

Lounge işletmeciliği, hızlı geçiş, karşılama ve ağırlama, porter hizmetleri ve havalimanı otelleri dâhil olmak üzere tüm üst düzey temas noktalarında tutarlı ve yüksek standartlı hizmet sunumu amaçlanıyor. Küresel ölçekte kabul görmüş hizmet ve kalite standartları günlük operasyonlara entegre edilecek.

Sürekli İç Öğrenme ve Yetkinlik Gelişimi

Farklı görevler, deneyim seviyeleri ve kariyer yollarına göre tasarlanmış; yüz yüze, sanal ve dijital eğitimleri kapsayan, yıl boyu devam eden kapsamlı bir öğrenme programı uygulanacak. Bu program, çalışan yetkinliklerini sürekli geliştirerek operasyonel performansı destekleyecek.

