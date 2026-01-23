TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide ile Küresel Öğrenme ve Hizmet Kalitesini Güçlendiriyor

TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide'ın ATELIER CX birimiyle iş birliğiyle 20 ülke ve 70 lokasyonda küresel öğrenme ve hizmet kalitesini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:35
TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide ile Küresel Öğrenme ve Hizmet Kalitesini Güçlendiriyor

TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişimi güçlendiriyor

TAV İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen program, 20 ülke ve 70 lokasyondaki operasyonları kapsıyor. Program; yüz yüze eğitimler, çalışanların bir araya geleceği buluşmalar ve düzenli çevrim içi oturumlarla tamamlanarak hizmet kalitesinde sürekli gelişim sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen havalimanı misafirperverliği hizmet sağlayıcılarından TAV İşletme Hizmetleri (TAV OS), Forbes Travel Guide’ın misafir deneyimi eğitim ve kalite danışmanlık birimi ATELIER CX ile kurduğu stratejik iş birliğiyle küresel öğrenme ve gelişim yolculuğunu yeni bir aşamaya taşıyor.

Mevcut eğitim ve hizmet kültürü programlarını temel alan bu iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin operasyonlarında hizmet mükemmeliyeti, insan odaklı yaklaşım ve tutarlılığı küresel ölçekte güçlendirme hedefinin yeni bir fazını temsil ediyor.

Aude Ferrand, TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak iş birliğine ilişkin şunları belirtti: "Halihazırda oluşturduğumuz güçlü temeller üzerine inşa edilen bu yeni dönemde hizmet kültürümüzü pekiştirmeyi amaçlıyoruz. ATELIER CX ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, misafir deneyiminin gerçek değerini havalimanına taşımamıza katkı sağlarken, küresel operasyon ağımız geneline yayılan kalite standartları oluşturmamıza imkan tanıyor."

ATELIER CX ile yürütülen çalışma, küresel ölçekte kabul gören misafir deneyimi ve hizmet kalitesi metodolojilerinin havalimanı ortamına entegre edilmesini, hizmet standartlarının uyumlandırılmasını ve ileri seviye yetkinlik geliştirme programlarının hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu iş birliği, TAV İşletme Hizmetleri’nin mevcut öğrenme ve gelişim ekosistemini daha da güçlendirerek operasyonel mükemmeliyeti ve deneyimsel öğrenmeyi destekliyor.

ATELIER CX, Forbes Travel Guide’ın danışmanlık ayağını oluşturan birim olarak yaklaşık 20 yıllık birikimiyle lüks tüketim, havacılık, moda gibi sektörlerde müşteri deneyimi mükemmeliyeti üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirket, hizmet kalitesi standartlarının geliştirilmesi, özelleştirilmiş eğitim programları ve ölçümlemeyle sürekli gelişim imkânları sunuyor.

Üç ayaklı küresel öğrenme ve gelişim çerçevesi

Ortak Hizmet Kültürü ve Misafirperverlik Yaklaşımı

İş birliği, empati, saygı, kapsayıcılık ve insani bağlar üzerine kurulu ortak bir hizmet kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, farklı bölgelerdeki yerel dinamikler ve kültürel hassasiyetler gözetilerek uyarlanacak.

Hizmet Mükemmeli̇yeti ve Küresel Standartlar

Lounge işletmeciliği, hızlı geçiş, karşılama ve ağırlama, porter hizmetleri ve havalimanı otelleri dâhil olmak üzere tüm üst düzey temas noktalarında tutarlı ve yüksek standartlı hizmet sunumu amaçlanıyor. Küresel ölçekte kabul görmüş hizmet ve kalite standartları günlük operasyonlara entegre edilecek.

Sürekli İç Öğrenme ve Yetkinlik Gelişimi

Farklı görevler, deneyim seviyeleri ve kariyer yollarına göre tasarlanmış; yüz yüze, sanal ve dijital eğitimleri kapsayan, yıl boyu devam eden kapsamlı bir öğrenme programı uygulanacak. Bu program, çalışan yetkinliklerini sürekli geliştirerek operasyonel performansı destekleyecek.

TAV İŞLETME HİZMETLERİ’NİN 20 ÜLKEDE 70 LOKASYONDAKİ OPERASYONLARINI KAPSAYAN PROGRAM, YÜZ YÜZE...

TAV İŞLETME HİZMETLERİ’NİN 20 ÜLKEDE 70 LOKASYONDAKİ OPERASYONLARINI KAPSAYAN PROGRAM, YÜZ YÜZE EĞİTİMLER, ÇALIŞANLARIN BİR ARAYA GELECEĞİ BULUŞMALAR VE DÜZENLİ ÇEVRİM İÇİ OTURUMLARLA TAMAMLANARAK HİZMET KALİTESİNDE SÜREKLİ GELİŞİM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR.

TAV İŞLETME HİZMETLERİ’NİN 20 ÜLKEDE 70 LOKASYONDAKİ OPERASYONLARINI KAPSAYAN PROGRAM, YÜZ YÜZE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin En Büyük Hayvan Pazarı Şarkışla'da Kar Nedeniyle Kapatıldı
2
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
3
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
4
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
5
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
6
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
7
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları