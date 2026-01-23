Aydın Şehir Hastanesi Erdoğan'ın Açılışını Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak; hazırlıklar tamamlandı, hastane bayraklarla donatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:54
24 Ocak Cumartesi günü resmi açılış; hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Aydın Şehir Hastanesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin 21. şehir hastanesi olan tesis, resmi açılış töreni için bayraklarla donatıldı.

24 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastaneyi ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanının gelişi nedeniyle il genelinde güvenlik ve düzenleme tedbirleri alındı.

Hastane bahçesinde görevli personel tarafından yürütülen bayraklama çalışmaları sürerken, aynı zamanda peyzaj ve çevre düzenlemeleri de tamamlandı. Tesisin açılışıyla birlikte Aydın Şehir Hastanesi’nin bölge sağlık hizmetlerinde önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Resmi açılışın ardından hastanenin ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanıyor. Aydın Şehir Hastanesi’nin, Aydın ve Ege Bölgesi için uluslararası standartlarda bir sağlık kampüsüne dönüşmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 11 yeni sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun".

