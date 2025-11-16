Bozdağ'da Kartpostallık Sis Manzarası

Eskişehir Tepabaşı'ndaki Bozdağ’ın zirvelerini örten yoğun sis, sabah saatlerinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:48
Eskişehir'in Tepabaşı'nda sabahın sürprizi

Eskişehir’in güneybatısında konumlanan Bozdağ’ın yüksek rakımlı kesimlerini, sabah saatlerinde kaplayan sis tabakası eşsiz görüntüler oluşturdu.

Tepabaşı ilçesindeki Bozdağ’da çöken sis, zirve noktalardan görüntülendiğinde bölgeye adeta kartpostallık bir atmosfer kazandırdı. Oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve manzarayı fotoğraf tutkunları için benzersiz bir görsel şölene dönüştürdü.

Fotoğraflanan sahneler, Bozdağ’ın doğal dokusunu ve sabahın serin sessizliğini vurgulayan kareler olarak öne çıktı. Ziyaretçiler ve fotoğrafçılar için kısa süreliğine de olsa unutulmaz manzaralar sunan sis tabakası, bölgedeki doğa güzelliklerine yeni bir soluk getirdi.

