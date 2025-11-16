Bozdağ'da Kartpostallık Sis Manzarası

Eskişehir'in Tepabaşı'nda sabahın sürprizi

Eskişehir’in güneybatısında konumlanan Bozdağ’ın yüksek rakımlı kesimlerini, sabah saatlerinde kaplayan sis tabakası eşsiz görüntüler oluşturdu.

Tepabaşı ilçesindeki Bozdağ’da çöken sis, zirve noktalardan görüntülendiğinde bölgeye adeta kartpostallık bir atmosfer kazandırdı. Oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve manzarayı fotoğraf tutkunları için benzersiz bir görsel şölene dönüştürdü.

Fotoğraflanan sahneler, Bozdağ’ın doğal dokusunu ve sabahın serin sessizliğini vurgulayan kareler olarak öne çıktı. Ziyaretçiler ve fotoğrafçılar için kısa süreliğine de olsa unutulmaz manzaralar sunan sis tabakası, bölgedeki doğa güzelliklerine yeni bir soluk getirdi.

ESKİŞEHİR'İN GÜNEYBATISINDA KONUMLANAN BOZDAĞ'IN YÜKSEK RAKIMLI KESİMLERİ, SABAH SAATLERİNDE KENTİN ÜZERİNİ KAPLAYAN SİS TABAKASININ NET BİR ŞEKİLDE GÖZLEMLENMESİNİ SAĞLADI.