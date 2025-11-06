Bozdoğan’da 46 bin dekar arazi sulanacak

Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil inşaatında sulama boruları montajı sürüyor; tamamlandığında 46 bin 900 dekar arazi modern borulu sistemle sulanacak.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yürütülen Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil inşaatında sulama boruları montajı çalışmaları hızla devam ediyor.

Aydın gibi önemli bir tarım kentinde, tarım arazilerinin ve üreticilerin su sıkıntısı yaşamaması ile suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölge tarımına nefes aldırması beklenen bir yatırım niteliği taşıyor.

Projenin etkisi ve hedefleri

Proje kapsamında Bozdoğan Ovası’nda 46 bin 900 dekar araziye modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlanacak. Montaj çalışmaları sona yaklaştı; tamamlanmasının ardından bölgedeki üreticiler için önemli bir su altyapısı devreye girecek.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla sulamada verimliliğin artacağını ve Bozdoğan tarımının güçleneceğini vurguluyor.

