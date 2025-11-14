Bozdoğan'da Arazi Yolları Yenileniyor: Zeytin Hasadına Destek

Bozdoğan Belediyesi, Yazıkent Mahallesi'nde arazi yollarında bakım yaparak zeytin üreticilerinin güvenli ve hızlı ulaşımını sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:17
Belediye, üreticilerin güvenli ve hızlı ulaşımı için çalışmaları yoğunlaştırdı

Bozdoğan Belediyesi, zeytin hasat sezonunun yoğun olduğu dönemde üreticilerin tarım alanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla arazi yollarında bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Yazıkent Mahallesi'nde zeytin üreticilerinin kullandığı bahçe yollarındaki bozulmalar giderildi; ulaşımı zorlaştıran noktalar iş makineleri ile düzenlendi.

Belediye yetkilileri, sezon boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptığı açıklamada: "İlçemizde tarımsal üretimin en önemli başlıklarından biri olan zeytinciliğe destek olmak önceliğimizdir. Üreticimizin emeği değerlidir. Yol düzenleme çalışmalarımız planlı şekilde devam edecek"

