Bozdoğan'da yeniden seçilen Deniz Çiftçioğlu ve Erdal Konya, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'ye destek vererek birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:50
Bozdoğan'da başkanlar Künkcü'ye "Yanındayız" mesajı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen olağan genel kurullarda güven tazeleyen Bozdoğan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Deniz Çiftçioğlu ile Bozdoğan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdal Konya, seçimlerin ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'ye destek verdiklerini açıkladı.

Her iki başkan da genel kurullarda yeniden göreve seçilerek esnafın desteğini bir kez daha arkalarına aldı. Seçimlerin ardından yapılan açıklamalarda, başkanların Künkcü'yü yeniden birlik başkanı seçtirmek için kararlı oldukları vurgulandı.

Toplantılarda, Her iki odanın genel kurulunda da divan kurulu başkanlığı görevini üstlenen ve dört yıllık süreçte Bozdoğan esnafına her zaman destek olan Başkan Muhammet Ali Künkcü'ye yönelik destek beyanları dikkat çekti. Kongre salonunda seçimlerin ardından yaşanan birlik ve beraberlik görüntüsü, esnaf camiası için önemli bulundu.

"Oda başkanlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz"

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Bozdoğanlı başkanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Deniz Çiftçioğlu ve Erdal Konya başkanlarımız ilçeleri için gece gündüz demeden çalıştı. Çalışkanlıklarıyla esnafımızın daima yanında oldular. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde esnafımız, bu emeği sandıkta karşılıksız bırakmadı ve kendilerine dört yıl daha görev verdi. İki başkanımızı da canı gönülden kutluyor, yeni dönemde de esnafımıza faydalı hizmetlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Biz esnafımızın daima emrindeyiz, onların sorunlarını çözmek için oda başkanlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz"

