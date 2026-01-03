Kulp'ta 20 yaşındaki yanık hastası helikopter ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi

Kulp'ta yanık vakası helikopter ambulansla il merkezine sevk edildi

Diyarbakır - Kulp

Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan 20 yaşındaki hasta başvurdu. Yapılan değerlendirmede ileri tetkik ve tedavi gereksinimi tespit edildi ve il merkezine sevk kararı verildi.

Yoğun kar yağışı, kapalı yollar ve buzlanma riski nedeniyle kara yolu kullanılamadı. Vatandaşın genel durumu ve aciliyeti dikkate alınarak nakil için hava yolu tercih edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri hastayı Kulp İlçe Devlet Hastanesi'nden alarak Kulp Jandarma Heliportu'na götürdü. Buradan Helikopter Ambulans (Hava-21) ile il merkezine nakli sağlandı.

Hasta, Bağlar heliport alanında tekrar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

