Metrobüs Şoförü Lodosta Motosikletlere Kalkan Oldu — 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anlar

İstanbul'da şiddetli lodosta ilerleyemeyen motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü köprüde siper oldu; anlar araç kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:45
Metrobüs şoförü lodosta motosiklet sürücülerine kalkan oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli anlar kamerada

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. Yer yer saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle bazı sürücüler köprüde ilerlemekte güçlük çekti.

Bu sırada köprüden geçen bir metrobüs şoförü, hızını düşürerek motosikletlilere adeta siper oldu. Metrobüsün yavaşlaması sayesinde motosiklet sürücüleri rüzgârın şiddetinden bir nebze korunarak köprüyü güvenle geçti.

O anlar, geçişi sağlayan araçların kameralarına saniye saniye yansıdı. Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

