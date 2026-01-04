DOLAR
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor

Kim Jong-Un, taktik güdümlü füzelerin bu yılın ilk yarısından itibaren büyük birliklere konuşlandırılacağını açıkladı; üretimin 2,5 kat artırılması talimatı verildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:10
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor

Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor

Kim Jong-Un bir mühimmat fabrikasını denetledi; silahlar büyük birliklere konuşlandırılacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, taktik güdümlü füze sistemlerinin bu yılın ilk yarısından itibaren büyük askeri birimlere konuşlandırılacağını belirterek, bu silah sistemlerinin üretim kapasitesini 2,5 katına çıkarma talimatı verdi.

Kim, bir mühimmat fabrikasını denetleyerek taktik güdümlü füze sistemlerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yönetimden yapılan açıklamaya göre Kim, "Mükemmel taktik güdümlü füze sistemlerimiz, gelecekte çoklu roketatar sistemlerinin yerini alacak kadar büyük bir askeri değere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kim ayrıca, "Bu yılın ilk yarısından itibaren büyük askeri birimler bu silah sistemiyle organize bir şekilde donatılacaktır" diye konuştu. Talep artışının daha fazla arz gerektirdiğine dikkati çeken lider, üretimin artırılması için talimat verdi.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

