Bozdoğan'da Yılbaşı Öncesi Umuma Açık Eğlence Yerleri Denetlendi

Bozdoğan'da İlçe Tarım ve Orman ile Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi umuma açık eğlence yerlerinde gıda güvenliği, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:49
Bozdoğan'da yılbaşı öncesi umuma açık eğlence yerleri denetlendi

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, yılbaşı denetimleri kapsamında Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim kriterleri

Yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği başta olmak üzere birçok kriter titizlikle incelendi. Denetimler kapsamında; satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Personel ve işletme hijyeni

Ayrıca çalışan personelin hijyen durumu ile işletmelerin genel temizlik şartları denetim ekipleri tarafından değerlendirildi.

Emniyet incelemeleri

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise denetimler sırasında işletmelerin ruhsat durumları, genel güvenlik tedbirleri ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Denetimler sürecek

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

