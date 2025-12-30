DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

İstanbul'da Fırtına: Fatih Sarayburnu'nda Dev Dalgalar ve Fotoğraf Anları

İstanbul'da fırtına etkisiyle Fatih Sarayburnu'nda oluşan metrelerce yüksekliğindeki dev dalgalar, sahildekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:04
İstanbul'da Fırtına: Fatih Sarayburnu'nda Dev Dalgalar ve Fotoğraf Anları

İstanbul'da Fırtına: Fatih Sarayburnu'nda Dev Dalgalar ve Fotoğraf Anları

Fırtına uyarılarının ardından sahilde yaşananlar

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından megakent İstanbul, sabahın erken saatlerinden itibaren fırtınanın etkisi altına girdi. Fatih Sarayburnu'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Kıyıya vuran dalgalar sahili döverken, sahilde bulunanlar dalgalara aldırış etmeden bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Bazıları dalgalardan kaçarken, bazıları ise ıslanmaktan çekinmedi.

O anlar kameraya yansıdı.

İSTANBUL'DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALARA ALDIRIŞ...

İSTANBUL'DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALARA ALDIRIŞ ETMEYENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İSTANBUL'DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALARA ALDIRIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online
2
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi
3
Sağlıkta 2025 Bilançosu: Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık
4
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal
5
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
6
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı
7
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları