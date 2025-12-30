İstanbul'da Fırtına: Fatih Sarayburnu'nda Dev Dalgalar ve Fotoğraf Anları
Fırtına uyarılarının ardından sahilde yaşananlar
Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından megakent İstanbul, sabahın erken saatlerinden itibaren fırtınanın etkisi altına girdi. Fatih Sarayburnu'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.
Kıyıya vuran dalgalar sahili döverken, sahilde bulunanlar dalgalara aldırış etmeden bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Bazıları dalgalardan kaçarken, bazıları ise ıslanmaktan çekinmedi.
O anlar kameraya yansıdı.
