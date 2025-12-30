DOLAR
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi

Sason'un Aydınlık köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 42 yaşındaki Aysel Doğan, paletli ambulans ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:19
UMKE ve sağlık ekiplerinin zorlu kurtarma operasyonu

Batman’ın Sason ilçesi Yücebağ bölgesine bağlı Aydınlık köyünde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 42 yaşındaki Aysel Doğan, paletli ambulans ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, solunum sıkıntısı yaşayan Aysel Doğan’ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle normal ambulansla ulaşamayınca paletli ambulans ve UMKE ekipleri devreye girdi.

Yoğun kar ve buzlanma altında zorlu arazi şartlarında yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından ekiplere ulaşan sağlık personeli, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Aysel Doğan, paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden Aysel Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

