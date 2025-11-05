Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor

Bozkurt'ta 3 gündür kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Yoğun sis ve engebeli arazi aramaları zorluyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 3 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için yürütülen aramalar, yoğun sis nedeniyle güçleşerek devam ediyor. Ekipler, 12 köyü kapsayan yaklaşık 16 kilometrelik alanda tarama yapıyor ancak şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, son olarak telefon sinyali alınan Köseali köyü bölgesinde aramalar yoğunlaştırıldı. Arama faaliyetlerine AFAD, JAK, UMKE, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, komando birlikleri ile kaydavra köpekleri katılıyor. AFAD ve JAK ekipleri, termal kameralı dronlarla da havadan destek sağlıyor.

Bölgedeki yoğun sis nedeniyle ekipler zaman zaman görüş mesafesini kaybediyor; buna rağmen kolluk kuvvetleri ve arama ekipleri evleri tek tek gezerek görüp görmediklerini araştırıyor. Şu ana kadar kayıp anne ve oğula dair herhangi bir iz tespit edilemedi.

Ailenin yakını umutlu: "Umudumuzu yitirmiyoruz"

Huriye Helvacı’nın ağabeyi Hüseyin Hıra, aramalar ve aileye dair şu bilgileri paylaştı: "Pazar günü evden çıktı, gece de dönmedi denildi. Bunun üzerine polise haber verilmiş. Biz de haber alamayınca Pazar gecesi saat 01.00 gibi İstanbul’dan yola çıkıp Bozkurt’a geldik. Ekiplerin aramaları sürüyor, biz de ara sıra çıkıp bakıyoruz. Ancak yolları bile tam bilmiyoruz, buralara ilk defa geldim."

Hıra, kardeşinin ruhsal bir sorunu olmadığını belirterek, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. İki kez düşük yapmıştı ama psikolojik bir durumu yoktu. Köyün camisinin güvenlik kamerasına da yansımış. Kardeşime nereye gittiğini sormuşlar, 'Bozkurt’a gidiyoruz' demiş. Ters yönde olduğunu söyleyip çevirmişler" dedi.

Arama bölgesinin ormanlık ve engebeli olduğunu vurgulayan Hıra, "Buralar çok engebeli, köpekler olmadan arama yapmak çok zor. Evlere de gidip soruyorlar, gören duyan var mı diye araştırıyorlar. Ekiplerin sayısı her geçen gün artıyor ama sis nedeniyle çalışmalar güçleşti. Hava da çok soğuk. Ayrıca bölgede ayı gibi yaban hayvanları da var" ifadelerini kullandı.

Aramanın üçüncü gününde olduklarını belirten Hıra, "Neden kaybolduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadı. Bozkurt merkezden Köseali köyüne yaklaşık 20 kilometre var. 5 yaşındaki çocuğuyla nasıl yürüdü bilmiyorum. Bir araca binse mutlaka haberimiz olurdu. Umudumuzu yitirmiyoruz, devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor" dedi.

