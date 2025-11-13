Bozkurt'ta dere yatağında bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 10 gün sonra dere yatağında cansız bedenlerine ulaşılan anne ile oğlu, ilçede kılınan cenaze namazlarının ardından aile kabristanına defin edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, ekiplerin güçlükle uçurumdan çıkardıktan sonra Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirildi.

Cenaze töreni ve defin

Cenazeler gasilhaneden alınarak Bozkurt Merkez Camii'nin musalla taşına konuldu ve aile taziyeleri burada kabul etti. İkinci namazın ardından helallik alınarak önce Osman Helvacı'nın, ardından anne Huriye Helvacı'nın cenaze namazları kılındı.

Kılınan cenaze namazlarının ardından tabutlar, Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla ilçedeki Bahçe Mezarlığı'na getirildi. Anne ve oğlu, yan yana ve gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

Aileden açıklama

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, güçlükle ayakta durarak gazetecilere şu ifadeleri kullandı: "Cenazelerden bir tanesini gördük. İnşallah bu işte kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde ortaya çıkar, kafam çok dağınık, toparlayıp şu anda konuşamıyorum. En son evden çıktığında, pazar günü saat 13.06 gibi kardeşimle konuştuk. Hem kardeşimin hem de Osman'ın sesini duydum. Teyze Bozkurt'a gelmeyecek misin dedi bana. Ne zaman bize gelecek teyze, iyi misin teyze dedi bana. Çok üzgünüm."

Mikrofon uzatılan baba Bayram Helvacı ise, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILAN ANNE İLE OĞLU İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI