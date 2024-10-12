Boztepe Seyir Terası'ndan Şehit Ailelerine Destek

Boztepe Seyir Terası'ndan Anlamlı Bağış

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirinin Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu.

Etkinlik ve Amaç

Ortahisar Belediyesi, Boztepe Seyir Terası'nda, şehit ailelerine destek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada, toplumsal hizmet amacı güden derneklere destek olmanın önemine değindi ve daha önce SMA hastası bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen kampanyayı hatırlattı.

Başkan Kaya'nın Mesajı

Kaya, "Bugün şehit ailelerimiz için bu desteği sunuyoruz. Gelecekte de topluma katkı sağladığına inanılan tüm derneklere destek vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Şehitlerimiz Unutulmadı

Kaya, "Bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum," diyerek saygılarını sundu.

Katılımcılar

Etkinliğe; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Müftüsü Özcan Yılmaz, şehit aileleri ve Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeref İşler katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışlayacaklarını açıkladı. Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine destek olmak amacıyla Boztepe Seyir Terası'nda etkinlik düzenlendi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Boztepe Seyir Terası'nın bir günlük gelirini Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışlayacaklarını açıkladı. Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine destek olmak amacıyla Boztepe Seyir Terası'nda etkinlik düzenlendi.