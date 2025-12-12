DOLAR
Bozüyük’te Kadına Şiddetle Mücadele: KADES ve 183 Bilgilendirmesi

Bozüyük’te düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 183, KADES ve 112 acil hatları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:36
Bozüyük’te Kadına Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Etkinlikte KADES ve acil hatlar tanıtıldı

Bozüyük’te Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme çalışmasına Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülük etti. Etkinliğe Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk de katılarak destek verdi.

Vatandaşlara 183 İhbar Hattı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 112 Acil Durum Hattı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bilgilendirme sırasında acil başvuru mekanizmalarının önemi vurgulandı.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kullanımına ilişkin bilgilendirme, uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı adım adım anlatılarak, şiddetle mücadelede erişim kolaylığının altı çizildi.

Etkinlik, toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenli başvuru kanallarının yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

